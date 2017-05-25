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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
12:03  25 мая 2017 0

В мэрии челябинского района идут маски-шоу

Омон Челябинск, камаз, омон
В Карталы приехал областной ОМОНФото: Сергей Леонов © URA.RU

В администрации Карталинского района 25 мая проходят обыски и выемки документов, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области. Силовую поддержку следственно-оперативных действий осуществляет ОМОН, входящий ныне в состав Росгвардии.

Машины и автобусы с областными номерами немедленно привлекли внимание местных жителей. Телефон главы района не отвечал, другие чиновники лишь подтвердили сам факт обысков. Все происходящее комментируют очевидцы. «Утром одновременно началось изъятие документов в районной администрации, в финуправлении и в Комитете по имуществу. У людей в масках образовались вопросы по поводу покупки жилья для сирот, автобусов и ряду других позиций», — сообщают они в соцсетях с места событий.

Проведенная ранее Главным контрольным управлением области проверка выявила шокирующие факты махинаций с жильем, приобретенным за счет бюджета для сирот. С 2013 года по 2014 год в администрации района изменили статус двух индивидуальных жилых домов, построенных на участках, предназначенных для ведения подсобного хозяйства. Так эти строения «превратились» в многоквартирные и благоустроенные жилые помещения.

Губернатор Борис Дубровский личным распоряжением направил материалы проверки силовикам, после чего было возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также ситуация находится на контроле в Общественной палате РФ. Глава районной администрации Сергей Шулаев заявил «URA.RU», что все сироты, кроме одного, жильем довольны.

Владимир Васин
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