В Кургане губернаторы обсудили, как бороться с неофитами ИГИЛ, запрещенной в РФ

15:50 25 мая 2017 2

Губернаторы подчеркнули важность проблемы для всех регионов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Межнациональные конфликты в регионах Урала чаще всего возникают в Свердловской области и ХМАО. Об этом на семинаре-совещании в Кургане заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Вместе с тем он отметил, что подавляющее большинство населения всех регионов позитивно оценивает межнациональный климат.

Заседание провел Магомедсалам Магомедов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На семинар, который совместно с представителем АП провел уральский полпред Игорь Холманских, приехали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Кроме того, были приглашены профильные замы, а также представители общественных и национальных организаций. В зале областного правительства собрались также фактически все главы районов Зауралья.

«В УрФО в 2016 году и первом квартале этого года было пять открытых межнациональных конфликтов и еще 13 — с предпосылками к таковым», — сообщил уральский полпред Игорь Холманских. Он напомнил о драке с пострадавшими в Екатеринбурге, которая произошла в 2016 году в цыганском поселке.

Подобные мероприятия уже проходили в других городах УрФО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Магомедсалам Магомедов сообщил, что 16% уральцев допускают возможность возникновения межэтнических конфликтов в их населенных пунктах — это выше чем в среднем по стране. «Часто мы критикуем ХМАО, тем не менее там тоже есть хорошая динамика. Если дело пойдет так и дальше, все будет хорошо», — отметил Магомедов.

Двухчасовое заседание, в ходе которого представители регионов поделились своим опытом работы с национальными объединениями и мигрантами, утомило журналистов. Оживление вызвал лишь финальный пассаж Магомедсалама Магомедова, который, оговорившись, поблагодарил «губернатора Курской области и жителей Курской области».

Игорю Холманских задали больше всех вопросов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во время брифинга журналисты спросили Игоря Холманских, вызывают ли у него опасения неофиты, которые принимают ислам, а также как определить эффективность расходования средств на нацобъединения.

Полпред отметил, что по статистике вновь принявшие ислам чаще оказываются приверженцами радикальных течений. «Есть два объективных фактора оценки эффективности работы — наличие или отсутствие межэтнических конфликтов и оценка гражданами состояния межнациональных отношений», — пояснил он.