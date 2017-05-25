17:36 25 мая 2017 4

Продукты для пострадавших от наводнения собрали жители столицы Урала Фото: Евгений Ганеев

Уральский бизнесмен Евгений Ганеев отвез партию гуманитарной помощи для жителей Ишима, пострадавших от наводнения из-за прорыва дамбы. Утром он выехал из Екатеринбурга на машине, под самую крышу загруженный пакетами с «гуманитаркой», после обеда разгрузился в Тюмени в пункте сбора гуманитарной помощи для пострадавших от бедствия в Ишиме.

В составе гуманитарного груза — продукты питания (крупа, масло, сахар), а также средства гигиены. «Это то, что собрали жители города, они приносили все это в наш офис», — рассказал «URA.RU» председатель Свердловского отделения организации «Российский Красный крест» Дмитрий Вершинин. Он отметил, что сбор помощи проходил в рамках поручения федерального «Красного креста». Общий вес доставленного груза составил 500 кг.

По словам волонтера Евгения Ганеева, он планировал не только отвезти гуманитарную помощь жителям Ишима, но и лично поучаствовать в восстановительных работах в этом городе, однако это пока невозможно. «Я обзвонил волонтерский штаб, администрацию, МЧС, „Красный крест“ Ишима — все в один голос говорят, что „ручная“ помощь сейчас не нужна, — пояснил волонтер. — Все ждут спада воды, и только потом пойдут восстановительные работы».

В Тюменской области из-за паводка режим ЧС был введен в Ишимском, Абатском, Казанском, Вагайском и Викуловском, а также в городе Ишиме, где 11 мая прорвало дамбу. Вода затопила часть города и соседние районы. От наводнения пострадало более двух тысяч человек, часть из них эвакуировали и доставили в пункты временного размещения. 64 пострадавших семьи получили материальную помощь на общую сумму 2,4 млн рублей.