«Если сегодня посмотрим на пойму, куда вышла вода, картина страшная»

10:00 13 мая 2017 0

Год назад в Ишиме уже было наводнение. После него было проведено много подготовительных работ, но у беды 2017 года оказались другие причины - казахстанские Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области наводнение: оно не такое масштабное, как был год назад, но есть, и в Ишиме почти достигло исторического максимума. Чтобы понять размер бедствия, надо знать: это ЧС уровня, о котором принято докладывать президенту страны. В социальных сетях — сообщения о росте цен на продукты, в политических спорах — поиск виноватого чиновника, в обсуждении горожан — ожидание второй волны. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев находится в Ишиме с начала динамичного подъема воды (говорят, на парад 9 мая в Тюмени прилетал только на несколько часов, и сразу обратно). Сейчас, когда ситуация стабилизировалась (фиксируется снижение уровня реки на сантиметр в сутки), Якушев встретился с корреспондентом «URA.RU», чтобы наши читатели имели полный объем данных от самого информированного участника ликвидации ЧС.

— Владимир Владимирович, как получилось, что вода прорвала дамбу в районе городских очистных сооружений?

— Уровень воды серьезно рос и хотя мы связывались с коллегами из Казахстана, пытались спрогнозировать ситуацию, но оттуда не очень хорошо идет поток информации, поэтому предсказать было сложно. Но мы подстраховались, и, несмотря на наличие дамбы, отработали вопрос эвакуации людей. Те [жители Ишима], у кого есть такая возможность, забирали ценные вещи. Наша задача, если бы, не дай бог, вода пошла через дамбу, чтобы там не было ни людей, ни животных.

Так выглядел Ишим вчера в пятницу, 12 мая Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Но, к сожалению, дамбу прорвало. Причем перелив произошел не через верх, а из центра — случился именно разрыв. В зону подтопления попали только пять жилых домов, остальное — это дачные участки.

Если говорить о показателях этого наводнения, то до исторического максимума (1941 год — 990 сантиметров) не дошли всего восемь сантиметров. Сейчас вода на уровне 982 см. Высота дамб у нас 870 см, и даже в 2007 году, когда вода стояла на уровне 874 см, без каких-либо гидротехнических работ все дамбы спокойно выдержали паводок, вода в город не пришла.

— Какова сейчас обстановка в пострадавшем от наводнения Ишиме?

— Обстановка в городе вполне контролируемая, понятная. Спад воды в реке Ишим -1 см каждый день, нагнетание ситуации в СМИ не соответствует действительности. Ситуация гораздо проще, чем в прошлом году, когда в зоне подтопления находилось 1500 жилых домов. В этом году это преимущественно дачные домики. Это тоже неприятно, это имущество граждан, но жилых домов на сегодня подтоплено и затоплено только 55.

Ценные вещи вывозили и в момент роста уровня воды, продолжают и сейчас. Губернатор настаивает, чтобы вывозили даже из территорий, где есть только угроза потопа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Проблема, которая сегодня возникла — это огромный объем воды, пришедший из республики Казахстан. Мы получили в течение четырех дней сброс нескольких сотен миллионов кубических метров воды. Если мы сегодня посмотрим со стороны на русло реки, на пойму, куда вышла вода, то картина, конечно, страшная. Гидротехнические сооружения города были готовы выдержать подъем воды до 870 см, а по факту мы сегодня имеем 980 см. Поэтому вода и пришла в дачные кооперативы.

Я вчера (в четверг, 11 мая — ред.) прилетел, до 5 часов мы осматривали дамбы, а на одном участке длиной 2,5 км в районе Восточного промышленного узла уже вечером приняли решение усилить группировку. Отработали там почти всю ночь, только сейчас (между 13 и 14 часами 12 мая — ред.) приехали. Там работы уже практически заканчиваются, сейчас можно сказать, что оттуда мы удара уже не получим, даже если, не дай бог, начнется опять повышение уровня воды, а не спад.

— Жители Ишимского района жаловались в соцсетях на недостаток воды и хлеба…

— Это только одна жалоба, и мы, естественно, на нее отреагировали. Это как раз та история, когда людям предлагают либо эвакуироваться, либо переместиться в пункт временного размещения, а они рассчитывали на авось и остались дома. Это один случай, но история раздута до немогу. Глава Ишимского района сейчас занимается этой семьей, все вопросы там решены.

— Какая основная версия размыва дамбы возле очистных сооружений Ишима?

— Версия только одна, было очень большое количество воды, огромное давление, и дамба не выдержала. Что касается действий муниципальных властей, то и отсыпка и все остальные мероприятия были проведены.

— Генерал МЧС Алехин высказывал предположение, что это бобры подкопали дамбу…

Владимир Якушев находится в зоне ЧС с момента, как только вода начала прибывать пресс-служба правительства Тюменской области

— Это, конечно, тоже может быть. Бобров у нас много, и они могут серьезно изменить состояние дамбы, изменить толщину стенок и т. д. Но на 100% сказать, что это так, пока нельзя.

— Есть еще какие-то экстренные меры, на которые пойдут власти в случае подъема воды? Например, пожертвовать какими-то малыми населенными пунктами, чтобы спасти Ишим?

— Сегодня в районе Плешково была отсыпана дорога. Мы там сняли 600-метровую дамбу, и поток идет. Без этого решения, я думаю, уровень воды в реке до сих пор рос бы на 2-3 сантиметра в день. Принимая это решение, мы думали и о том, чтобы вода не только ушла из города, но и не нанесла беды району.

Мы не предполагаем пока что-то затапливать во имя того, чтобы убавить воду. Но надо понимать, что

предположить, куда пойдет вода, можно, но на 100% предсказать нереально.

Так что нельзя исключать, что, если вода начнет резко расти, мы будем вынуждены принимать решения пожертвовать десятью домами, но спустить воду там, где 150 домов, которые могут уйти под воду.

Тут надо очень быстро принимать решение, поэтому работает оперативный штаб, и поэтому я здесь. Важно, чтобы не было промежуточных звеньев, и руководитель области обязан быть непосредственно в зоне принятия решений.

— То есть вы считаете нормальным, что вам приходится в таких ситуациях самому, вручную, «разруливать» ситуацию?

— Это не то что нормально, это стандартно для губернатора. Я отвечаю за все ЧС, которые происходят на территории субъекта и когда надо выбирать из двух зол, это решение все равно будут согласовывать с губернатором. А на это уходит время. Самое главное тут не ошибиться. И если ты находишься на месте и сам принимаешь решение, то гораздо меньше шансов допустить какие-то ошибки.

— Вы вчера сказали о том, что не исключен повторный сброс воды из Казахстана. Что предпринято, чтобы Ишим не смыло?

— Появилась информация, что второй волны не будет. Но я бы не стал так радужно смотреть на эту ситуацию, понимая, какой объем воды сегодня в Казахстане.

Я на связи с акимом Североказахстанской области. У них там тоже очень много воды, тоже серьезное подтопление, и какой объем воды в водохранилище скатится с полей, пока предположить сложно.

Большая часть пострадавшего имущества — дачные участки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дамбу, которую мы отсыпали на расстоянии 2,5 км в восточном промышленном узле Ишима, мы как раз строили с прицелом на то, что может быть вторая волна. Мы сейчас по оперативному плану посмотрели, где нам необходимо сделать подсыпку дамб, в каких местах, мы будем продолжать это делать не в расчете на то, чтобы удержать сегодняшнее состояние, но и на случай, если вода опять начнет расти.

— Сейчас пострадали три района и город Ишим. Кому еще угрожает этот паводок?

— Я сейчас вылетаю в Абатский район, потому что там в течение последних суток вода поднялась больше чем на метр. И теперь волна там. Она дальше пойдет еще на Викулово, мы сейчас смотрим, что там будет. В Абатске сейчас штаб, туда поедет еще глава Викуловского района, мы спрогнозируем, какое поднятие воды они могут получить, какую волну поймать. Глава администрации Викуловского района сейчас получит точно такое же распоряжение на предмет оповещения людей, организации склада и предложения людям вывезти вещи. Лучше мы потренируемся, вывезем вещи и потом завезем их обратно, чем понадеемся на авось и все их утопим.

— А что вам по поводу этого наводнения сказал Владимир Путин?

— Естественно, я доложил о ситуации.

Было несколько уточняющих вопросов по людям в пунктах временного размещения. Президент всегда задает в первую очередь вопросы о людях.

Президент дал поручения контролировать ситуацию, докладывать ему в случае необходимости помощи и максимально ликвидировать последствия.

— Вы попросили дополнительную помощь?

Вопросы поддержки пострадавших Владимир Якушев обсудил прямо около их домов еще 8 мая. Это позволило избежать паники и переживаний из-за отсутствия информации пресс-служба правительства Тюменской области

— Нет, я считаю, что на сегодняшний день группировка МЧС, сил, средств и техники, которая имеется на территории Ишима и Ишимского района, вполне достаточна, чтобы справиться с мероприятиями. Тем не менее, вчера прибыла дополнительная группировка сил МЧС. Мы сейчас ребят рассредоточим, часть из них останется в Ишиме, а часть, наверное, будет переброшена в Абатский район.

— Как вы оцениваете подготовку к паводку со стороны администрации Ишима? Насколько в данной ситуации мэр Федор Шишкин справился с ситуацией?

— Мы рассматривали тему паводка на заседаниях регионального правительства, были прямые поручения по Ишиму. Я говорил уже выше, что мероприятия были все проведены в срок, достаточно организованно и дали эффект. Так что в рамках поручений, которые я давал по подготовке к паводку, у меня нет никаких претензий ни к Шишкину, ни к его команде.

— То есть он остается «одним из самых крепких хозяйственников региона», как вы его ранее охарактеризовали?

— Да.

— Как будет усилена гидротехническая защита Ишима с учетом опыта этого наводнения?

— История меняется, существующая высота дамб в 870 сантиметров долгие годы была достаточной, а сейчас мы видим, что половодье может быть и под 10 метров. Поэтому выход один — гидрологические сооружения придется поднимать, других решений нет.

— Как избежать таких катастрофических сбросов воды из Казахстана в будущем?

-У нас действует межправительственное соглашение, в котором прописано, что мы информацию должны получать «на опережение». Но у нас пока, к сожалению, это не очень здорово получается.

— Какими будут компенсации пострадавшим от наводнения. В этом году опять будет экстренная областная дума и экстренный закон для выплаты денег жертвам половодья?

Хотя сейчас и заканчивается второе десятилетие XXI века, единственным спасением от наводнений остаются дамбы более высокого уровня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Нет, не будет. Наибольшее количество домов, которое у нас ушло под воду в Ишиме — это улицы Чапаева, Тельмана. 8 мая мы прямо там с людьми на улице проговорили ситуацию. Есть ряд домов, которые уже второй год подряд ушли под воду, и их состояние, конечно, уже не очень хорошее. И люди, конечно, будут однозначно оттуда переселяться.

В прошлом году люди прямо в чем были, в том и ушли, поэтому им нужно было все, начиная от одежды, поэтому очень оперативно надо было принимать решения. А сегодня такой необходимости острой нет. Но при этом никто не будет брошен, муниципальные комиссии все это отрабатывают, ущерб оценивается. В отношении тех домов, в которых невозможно жить, будет решен вопрос переселения и восстановительных работ.

— Будет увеличено финансирование на содержание и капитальный ремонт гидротехнических сооружений Ишима?

— Естественно, если мы сейчас примем решение о том, что надо наращивать и выходить на другой уровень сооружений, то хотим мы этого, или нет, то это будут, во-первых, разовые затраты, чтобы их сделать, а потом, конечно, обслуживание этих сооружений будет более затратным. Точных данных пока нет, но это точно несколько сотен миллионов рублей.

— Они коснутся только Ишима, или районов тоже?

— Ишимского района коснутся точно. По Абатскому сейчас на месте оценим ситуацию, тогда можно будет сказать. Потому что

там у нас тоже достаточно высокие сооружения, которые выдерживали подъем воды до 11 метров, но, учитывая сегодняшний паводок, на эту ситуацию можно смотреть по-другому.

— О какой сумме общего ущерба от паводка может идти речь?

— Я бы пока не стал горячиться с суммой, мы еще будем просчитывать. Я бы сказал однозначно, что ущерб будет меньше, чем в прошлом году. Но, если мы примем решение о наращивании гидротехнических сооружений, уровень затрат повысится. А мы понимаем, что «большая вода» может прийти опять. И если мы сейчас принимаем решение, что надо дойти до 9,9 или 10 метров (высота дамб — ред.), то это не прямой ущерб, но это в любом случае затраты, и тогда сумма будет где-то сопоставимой с прошлогодней.