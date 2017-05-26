05:59 26 мая 2017 0

36-летнюю дочь президента США смутило, что в кафе, названном в честь святого Игнатия, висит портрет выдающегося футболиста Фото: Википедия

Постер с фотографией итальянского футболиста Джорджио Кинальи дочь американского президента Дональда Трампа приняла за изображение католического святого. Курьез произошел в римском ресторане Le cave di Sant’Ignazio, куда Иванка Трамп пришла вместе со своим мужем, советником президента США Джаредом Кушнером.

По всей вероятности, именно название ресторана ввело в заблуждение дочь политика. Сам выдающийся футболист на фотографии, украшающей стену ресторана, запечатлен в позе, которую при известной степени воображения можно вполне принять за молитвенную.

Как сообщает Life, чтобы исправить недоразумение, ресторатору Луиджино Панталоне пришлось просветить своих гостей и рассказать о том, кто в действительности изображен на фото и чем он знаменит

Джорджио Киналья (1947-2012) в свое время был признан величайшим игроком футбольного клуба «Лацио». За годы своей футбольной карьеры форвард «бело-голубых» в 209 матчах забил 99 мячей.