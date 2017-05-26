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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
05:59  26 мая 2017 0

Иванка Трамп назвала святым футболиста Джорджио Киналью

36-летнюю дочь президента США смутило, что в кафе, названном в честь святого Игнатия, висит портрет выдающегося футболистаФото: Википедия

Постер с фотографией итальянского футболиста Джорджио Кинальи дочь американского президента Дональда Трампа приняла за изображение католического святого. Курьез произошел в римском ресторане Le cave di Sant’Ignazio, куда Иванка Трамп пришла вместе со своим мужем, советником президента США Джаредом Кушнером.

По всей вероятности, именно название ресторана ввело в заблуждение дочь политика. Сам выдающийся футболист на фотографии, украшающей стену ресторана, запечатлен в позе, которую при известной степени воображения можно вполне принять за молитвенную.

Как сообщает Life, чтобы исправить недоразумение, ресторатору Луиджино Панталоне пришлось просветить своих гостей и рассказать о том, кто в действительности изображен на фото и чем он знаменит

Джорджио Киналья (1947-2012) в свое время был признан величайшим игроком футбольного клуба «Лацио». За годы своей футбольной карьеры форвард «бело-голубых» в 209 матчах забил 99 мячей.

Евгений Александров
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