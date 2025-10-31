Mash: Лепс заказывает четыре литра элитного алкоголя на каждый концерт
В райдере Лепса - 12-летнее вино и элитний виски
Певец Григорий Лепс требует минимум четыре литра элитного алкоголя на каждое свое выступление. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Минимум четыре литра элитного алкоголя заказывает Григорий Лепс на каждый свой концерт <...> В гримерке — элитное французское вино, 12-летний вискарь, вода, перекусы, сырые куриные яйца для голоса и другой лакшери-перекус», — указывает telegram-канал Mash. Артист может отменить или задержать выход на сцену при невыполнении хотя бы одного пункта технического задания.
Гонорар артиста составляет 15 миллионов рублей за концерт, отмечают в канале. Лепс требует размещения в пятизвездочном отеле, авиабилеты бизнес-класса и автомобили премиум-сегмента Mercedes S-класса, GLS, BMW 7-й серии или X7 с возможностью курения в салоне. Суточные певца — 30 тысяч рублей, его директора — 15 тысяч, команды — по пять тысяч рублей. Коллектив размещается в стандартных номерах и летает экономклассом. В гримерке предусмотрено место для врача-фониатра (тот, что занимается нарушениями речи и голоса) с оплатой пять тысяч рублей за выступление.
Ранее стало известно, что во время концерта во Владивостоке Лепс серьезно отравился. Тогда многим поклонникам показалось, что он якобы выступал в нетрезвом состоянии, части зрителей показалось, что это придает шарм выступлению. Артисту пришлось отменить три ближайших выступления и корпоративы, под угрозой оказался весь тур по России. Окружение артисты отметило, что он в тяжелом состоянии, пишет 360.ru.
