Юнашев показал рэп губернатора Федорищева, который «уволил ***» чиновника

Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который ранее уволил с матом главу одного из районов Юрия Жидкова, записал рэп. Главной темой трека стала проблема возвращения величия региону, видео публикует журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
В видео Федорищев в рэп-исполнении перечисляет достижения Самарской области, вопрошая, как вернуть ей былое величие. Видео публикует Юнашев в своем telegram-канале.
Ранее в сети распространилось видео, на котором Федорищев, хлопая по плечу главу Кинельского района Юрия Жидкова, увольняет его, произнося фразу «уволен ***». Многие выступили в защиту уволенного чиновника, пока в интернете не распространились новые кадры, объясняющие поступок главы Самарской области. На последнем видео можно заметить камень, закинутый в заросли, с погнутой табличкой, славящей память героев Великой Отечественной войны. По словам самого Федорищева, такое отношение к героям непозволительно.
