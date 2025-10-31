Юнашев показал рэп губернатора Федорищева, который «уволил ***» чиновника

В видео Федорищев в рэп-исполнении перечисляет достижения Самарской области, вопрошая, как вернуть ей былое величие. Видео публикует Юнашев в своем telegram-канале.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Федорищев, хлопая по плечу главу Кинельского района Юрия Жидкова, увольняет его, произнося фразу «уволен ***». Многие выступили в защиту уволенного чиновника, пока в интернете не распространились новые кадры, объясняющие поступок главы Самарской области. На последнем видео можно заметить камень, закинутый в заросли, с погнутой табличкой, славящей память героев Великой Отечественной войны. По словам самого Федорищева, такое отношение к героям непозволительно.