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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:22  26 мая 2017 0

«Для него естественно быть в первом ряду». Премьер Черногории не заметил, как Трамп его отодвинул. ВИДЕО

Говорят, Трамп просто занял свое местоСкрин видео

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, которого президент США Дональд Трамп оттолкнул, чтобы занять место в первом ряду на общей фотографии в Брюсселе, даже не заметил, как американский лидер его отодвинул.

«Я на самом деле не обратил на это внимания, только потом увидел реакцию в соцсетях», — сказал Маркович, пишет РИА Новости. По словам премьера, ситуация была совершенно безобидной. «Я также хочу сказать, что для президента Соединенных Штатов естественно быть в первом ряду», — резюмировал премьер Черногории. Он добавил, что лично поблагодарил Трампа за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в НАТО.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как гости встречи в Брюсселе готовятся к общей фотографии. В какой-то момент Трамп, идущий позади премьера Черногории, резко отодвигает его в сторону, чтобы пройти вперед, после чего решительно отряхивает пиджак и заговаривает с президентом Литвы, как будто не замечая Марковича.

В Белом доме уже прокомментировали инцидент, там подчеркнули, что места для группового фото были распределены заранее и президент США просто занял свое.

Наталия Вершинина
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