{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
22:32  25 мая 2017 5

Трамп унизил президента Черногории ради того, чтобы быть у всех на виду. ВИДЕО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд Трамп проявил неуважение к коллегеФото: depositphotos.com © URA.RU

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду.

На кадрах, снятых журналистами видно, что Маркович остается обескуражен поведением Трампа. Видео быстро получило популярность в социальных сетях. Всего за час репост в Тwitter сделали более 10 тысяч человек, — пишет портал Life.ru.

В социальных сетях поведение американского лидера осудили. Трампа называют «бесцеремонным» и считают, что его поведение на саммите может навредить авторитету США. В частности, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что ему неудобно за президента.

Как предполагает издание, такое поведение Трампа можно объяснить его переживаниями по поводу того, что на саммите НАТО он лишился «минуты славы». Нарушив договоренности, президент Португалии приехал на мероприятие последним, хотя на его месте должен был быть американский лидер.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров