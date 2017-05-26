22:32 25 мая 2017 5

Дональд Трамп проявил неуважение к коллеге Фото: depositphotos.com © URA.RU

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду.

На кадрах, снятых журналистами видно, что Маркович остается обескуражен поведением Трампа. Видео быстро получило популярность в социальных сетях. Всего за час репост в Тwitter сделали более 10 тысяч человек, — пишет портал Life.ru.

В социальных сетях поведение американского лидера осудили. Трампа называют «бесцеремонным» и считают, что его поведение на саммите может навредить авторитету США. В частности, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что ему неудобно за президента.

Как предполагает издание, такое поведение Трампа можно объяснить его переживаниями по поводу того, что на саммите НАТО он лишился «минуты славы». Нарушив договоренности, президент Португалии приехал на мероприятие последним, хотя на его месте должен был быть американский лидер.