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26 мая 2017
09:12  26 мая 2017 2

Ники Минаж впечатлила поклонников откровенными снимками. ФОТО

Эпатаж - фирменный стиль МинажФОТО: Instagram nickiminaj

Хип-хоп дива Ники Минаж опубликовала новые фото в откровенном черном платье. Запись появилась в Instagram. Фотографии сделаны на благотворительном вечере Gala amfAR, в рамках Каннского кинофестиваля 2017.

В подписи к фото Минаж указала создателя сексуального наряда — им является итальянская легенда модельного бизнеса Roberto Cavalli. На данный момент под одним из последних фото поставили свои «лайки» около 300 тысяч человек.

Семен Гринберг
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