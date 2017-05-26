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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
11:34  26 мая 2017 10

В ожидании расстрела житель ХМАО делает селфи на Бали. ФОТО

У Романа Калашникова в тюрьме появился доступ к интернетуФото: страница Романа Калашникова "ВКонтакте"

Сургутянин Роман Калашников, которого могут приговорить к расстрелу в Индонезии за перевозку наркотиков, выложил в соцсеть новый рассказ о жизни в тюрьме на Бали. Югорчанин уверяет, что от смертной казни его может спасти медсправка о наркозависимости.

Роман Калашников пишет, что состоялось очередное судебное заседание, на котором в качестве свидетеля защиты выступил директор его тюрьмы. «Выступил он блестяще, хорошо подготовил медицинский отчет о моей зависимости. И вместо 500 долларов, которые запросил адвокат за его услуги, он обошелся мне в 90 долларов», — радуется Калашников, не скрывая, что ему приходится давать взятки, чтобы спасти свою жизнь.

Югорчанин был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти около трех килограммов наркотиков, спрятанных в 27 упаковках от зубной пасты. В Индонезии за подобные преступления полагается смертная казнь. После ареста Калашников объявил, что ему необходимо 50 тыс. долларов на услуги адвоката для того, чтобы избежать расстрела.

В соцсети Калашников пишет, что ему грозит не менее 10 лет тюрьмы даже в случае, если он сумеет доказать, что является наркоманом, а запрещенные вещества провозил только для собственного употребления. «Я вернулся в тюрьму после суда с чувством удовлетворения и приподнятым настроением. Надежда на хороший исход судебных процессов снова запылала в моем сердце. Чувствую себя хорошо, по возвращении меня ждала тарелка прекрасной пасты от итальянского паста-мастера», — сообщает Калашников в социальной сети.

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Калашников рассчитывает избежать смертной казни Фото: страница Романа Калашникова, «ВКонтакте»

Антон Степыгин
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