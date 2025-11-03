В ХМАО пожарные спасли из огня семь жителей многоэтажки, включая двоих детей. Фото
Пожар возник в одной из квартир на третьем этаже
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) 3 ноября пожарные спасли семь человек, из них двое детей, при огне в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Лермонтова. Открытое горение было ликвидировано за 17 минут. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры в telegram-канале.
«В Сургуте пожарные МЧС Югры спасли семь человек. Сегодня в 06:19 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Лермонтова», — пишут в посте.
Огнеборцы приехали через пять минут после вызова и эвакуировали 40 человек, из них 15 детей. В тушении были задействованы 32 спасателя и восемь единиц техники. Один человек пострадал. Причина возгорания и состояние пострадавшего устанавливается.
Пожар в девятиэтажном доме на улице Лермонтова
Фото: telegram-канал МЧС Югры
Ранее URA.RU сообщало, что
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!