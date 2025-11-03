Что известно о председателе думы Нефтеюганска, которого требует уволить прокуратура

Прокуратура ХМАО требует досрочной отставки председателя думы Нефтеюганска Никитина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО подала иск о досрочном прекращении полномочий председателя думы Нефтеюганска Александра Никитина. Надзорное ведомство настаивает, что его избрание в сентябре 2025 года было незаконным, поскольку депутаты отменили действующее дисциплинарное взыскание, запрещавшее ему занимать должности до конца срока полномочий.

Карьера спикера

Александр Никитин возглавил думу Нефтеюганска 25 сентября 2025 года, после отставки прежнего спикера Марата Миннигулова, лишенного мандата за сокрытие доходов. Его кандидатура получила единогласную поддержку депутатов. Однако сам Никитин ранее также попадал под дисциплинарное взыскание — за нарушения при подаче деклараций о доходах.

Основание для иска

Как сообщили источники URA.RU в силовых структурах, в 2024 году Никитину было запрещено занимать выборные должности до конца срока полномочий. В августе 2025-го депутаты изменили меру взыскания на предупреждение, что и позволило ему вновь занять пост. Прокуратура посчитала это решением, противоречащим закону, и обратилась в суд с требованием признать избрание Никитина незаконным.

Финансовые проблемы

У прокуратуры есть претензии и к его декларациям. По данным источников URA.RU, Никитин не указал долю в коммерческой компании и доходы от сторонних лиц, при том что собственных средств почти не имел. В 2021 году он был признан банкротом и уволился с должности заместителя директора спорткомплекса «Жемчужина Югры».

Политический контекст

Никитин ранее участвовал в громком конфликте думы с экс-мэром Нефтеюганска Эльвирой Бугай. Тогда депутаты обвинили главу города в том, что она вводила в заблуждение участников СВО и лоббировала собственные интересы. После ее ухода по семейным обстоятельствам парламент долго не мог избрать нового мэра, и лишь с четвертой попытки пост занял Юрий Чекунов.