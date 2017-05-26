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26 мая 2017
12:14  26 мая 2017 1

Женщина родила на улице, не добежав до роддома 20 метров

Клипарты. Сургут , роддом, перинатальный центр
Врачи сами пришли к женщине и новорожденномуФото: Алексей Андронов © URA.RU

Жительница Шарыпово в Красноярском крае родила ребенка по дороге в роддом, не дойдя до него примерно 20 метров. Ей помогали прохожие.

Женщина вместе с дочерью шла в родильное отделение, когда почувствовала схватки. Она стала кричать и звать на помощь. Случайная прохожая Елена едва успела поймать новорожденного, сообщает местный телеканал «Шанс» «Когда ребенок сделал первый вздох и запищал, я поняла, что он жив», — говорит Елена.

По словам ее словам, «тогда и начались все эмоции». Вскоре подошли медики, которых вызвали другие прохожие. На данный момент жизни женщины и ребенку ничего не угрожает. Они готовятся к выписке.

Семен Гринберг
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