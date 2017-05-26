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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
13:19  26 мая 2017 0

Улицу, где расположено правительство Югры, могут назвать именем губернатора

Ханты-Мансийск, дом правительства
"Белый дом" может получить официальный адрес: ул. Филипенко, 5Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Улицу, на которой располагается здание правительство ХМАО-Югры в Ханты-Мансийске, могут назвать именем первого югорского губернатора Александра Филипенко. С таким предложением на заседании городской Думы выступил депутат от фракции ЛДПР Виталий Чистов. Об этом в пятницу, 26 мая, депутат сам рассказал «URA.RU».

«В связи с частыми просьбами жителей города, на заседании Думы мною было предложено переименовать улицу Мира в улицу имени Александра Васильевича Филипенко», — прокомментировал Виталий Чистов.

По словам собеседника, коллеги обещали обсудить вопрос с юридическим отделом и в случае необходимости провести депутатские слушания. Сейчас улица, на которой расположен «Белый дом», называется улицей Мира. В случае переименования главное административное здание автономии получит адрес: ул. Филипенко, 5.

Александр Филипенко возглавлял ХМАО еще с советского периода истории. Трижды назначался и избирался губернатором автономного округа. На сегодняшний день занимает должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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