Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО пройдет эксперимент по проверке счетов для детских выплат

29 ноября 2025 в 02:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нововведение вступит в силу с 2026 года

Нововведение вступит в силу с 2026 года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году пройдет эксперимент по новой методике проверки нуждаемости семей для получения пособия на ребенка. Он пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Соответсующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

Согласно эксперименту, Социальный фонд России будет проверять поступления на банковские счета и вклады взрослых членов семьи. Цель — повысить точность определения права семей на получение пособия. Теперь в фонде будут требовать с банков и ФНС данные о движении средств на счетах всех взрослых членов семьи. Если общая сумма поступлений за год окажется более чем в два раза выше официального дохода, то выплат не будет.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предназначено для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Пособие назначается беременным женщинам и родителям (усыновителям, опекунам) детей до 17 лет. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума и зависит от дохода семьи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал