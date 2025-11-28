В ХМАО пройдет эксперимент по проверке счетов для детских выплат

Нововведение вступит в силу с 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году пройдет эксперимент по новой методике проверки нуждаемости семей для получения пособия на ребенка. Он пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Соответсующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

Согласно эксперименту, Социальный фонд России будет проверять поступления на банковские счета и вклады взрослых членов семьи. Цель — повысить точность определения права семей на получение пособия. Теперь в фонде будут требовать с банков и ФНС данные о движении средств на счетах всех взрослых членов семьи. Если общая сумма поступлений за год окажется более чем в два раза выше официального дохода, то выплат не будет.