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Главные новости Тюменской области
12:49  26 мая 2017 2

«Люди шли мимо, пакетами по нему шоркали…» В Тюмени охрана супермаркета сломала руку подростку

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, кража, не карди, вор, православие, религия
За попытку украсть алкоголь из магазина тюменский подросток поплатился переломом рукиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В продуктовом магазине в тюменском торговом центре «Дарина» подростку сломали руку. Происшествие активно обсуждается в тюменских группах в соцсети «Вконтакте», в полицию города поступили два заявления.

Инцидент произошел во вторник, 23 мая, когда в школах Тюмени проходили «Последние звонки». В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «URA.RU» подтвердили факт получения травмы подростком. «Молодой человек госпитализирован в ОКБ №2 с переломом руки. Предположительно, перелом получен вследствие того, что молодого человека задерживали, заламывая руку, — сообщили в пресс-службе департамента. — Он сейчас находится в удовлетворительном состоянии после оказания необходимой медицинской помощи. Взят анализ на алкоголь, результатов пока нет».

В УМВД России по г. Тюмени «URA.RU» заявили, что в связи с данным происшествием в отделение полиции №1 были поданы два заявления. Одно подали представители магазина по факту хищения. Второе подала мама молодого человека по факту причинения телесных повреждений. Заявления переданы в отдел ПДН и участковому уполномоченному. Проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Тюменцы активно обсуждают происшествие в Сети. Один из комментаторов пишет, что пострадавший молодой человек был задержан охранниками при очередной попытке украсть из магазина алкоголь и сам был нетрезв. Другой комментатор добавляет: «Очень некрасиво всё было. Парень час, наверно, пролежал на полу у касс, рука левая в локте в другую сторону повернута. Даже под голову рекламу ему не положили. Не перегородили. Люди мимо шли, пакетами по нему шоркали, он другой рукой лицо закрывал. Вежливо просил, чтобы зеваки ушли».

Большинство участников обсуждений осуждают молодого человека, а не охрану магазина. «Надо было обе ручонки оторвать… Украл, выпил — в тюрьму… Может, это ему уроком будет. Ну и охранник будет впредь аккуратнее», «Раньше за такое руки отрубали», — пишут тюменцы. Часть авторов указывает, что причинять вред здоровью молодого человека охрана не имела права.

В торговом центре «Дарина» отказались комментировать происшествие, порекомендовав обращаться в магазин. По телефону, указанному для связи с администрацией, не отвечали.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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