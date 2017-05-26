13:06 26 мая 2017 0

Юревич стал девятым беглым депутатом прошлого созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец Михаил Юревич стал девятым депутатом российского парламента прошлого созыва, скрывшимся за границей от уголовного преследования. По подсчетам «URA.RU», в разные страны за последнее время бежали восемь депутатов и один сенатор.

Самое большое представительство беглецов — четыре человека — у «Справедливой России». Последний побег у эсеров связан с именем уроженца Нефтеюганска (ХМАО), миллиардера Ильдара Самиева. Он проиграл последние выборы, баллотировавшись по списку «СР» в Челябинской области. А когда стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег, вылетел, предположительно, в Швейцариию. Больше о нем ничего не слышно. Его коллега по партии Алексей Митрофанов скрывается в Хорватии. Экс-депутата считают причастным к вымогательству взятки у бизнесмена Вячеслава Жарова. На Украину уехал Илья Пономарев, когда силовики обвинили его в пособничестве в растрате денег инновационного фонда «Сколково». Олег Михеев на Кипре надеется избежать наказания по статье о покушении на мошенничество.

В КПРФ не менее колоритная четверка беглецов. Владимир Бессонов, предположительно, находится в Прибалтике после возбуждения дела о нанесении побоев полицейским на несанкционированной акции. Там же скрывается от преследования за мошенничество в особо крупном размере Николай Паршин. Их однопартийца Дениса Вороненкова постигла трагическая участь — после выборов в Госдуму его обвинили в мошенничестве, он бежал в Украину, а в марте киллер застрелил экс-депутата в центре Киева.

Обвиняемый в хищениях беспартийный экс-сенатор Сергей Пугачев, по информации СМИ, скрывается во Франции.

Бывший единоросс, губернатор и депутат от Челябинской области Михаил Юревич после истечения депутатских полномочий и неприкосновенности сначала вылетел на лечение в Израиль, а сейчас находится в Великобритании, где, по официальной версии, проходит медобследование. На родине его обвиняют в получении взяток.