13:18 26 мая 2017 0

У свердловских лыжников будет новый лидер Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Федерация лыжных гонок Свердловской области (ФЛГСО) готовится к выборам нового президента. Ранее этот пост занимал министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, который снял с себя полномочия в связи с большой загруженностью. Выборы нового президента состоятся 30 мая на общем собрании членов ФЛГСО.

Напомним, что с 2013 года исполнительным директором ФЛГСО являлся прославленный лыжник, призер Олимпийских игр Иван Алыпов. И он был первым претендентом на пост президента организации. Однако 17 мая Алыпов снял свою кандидатуру с выборов.

Таким образом, сейчас на пост президента ФЛГСО претендуют три человека: мастер спорта СССР по лыжным гонкам, тренер по лыжным гонкам в первоуральском МБУ «Старт» Наталия Тарбеева, помощник исполнительного директора ФЛГСО Виталий Мельников и генеральный менеджер компании RAY Андрей Евтюхов.

Источник в свердловском министерстве спорта уточняет, что в последнее время в федерацию приняли более 30 новых членов. «Их задача — голосовать правильно», — объясняет всю простоту задумки собеседник агентства, уточняя, что для победы нужно набрать две трети голосов.

Иван Алыпов с выборов свою кандидатуру снял, но членом федерации намерен остаться.

«Я не отказываюсь помогать федерации, но буду это делать уже в формате консультаций либо еще как-то помогать в организации мероприятий. У меня сейчас много личных спортивных и общественных проектов, в том числе направленных на развитие лыжного спорта в регионе. Я убежден, что рано или поздно государство отойдет от профессионального спорта, этим будут заниматься частные клубы, которые будут находить деньги и спонсоров. Клубное движение будет нарастать», — рассказал «URA.RU» знаменитый лыжник.

Алыпов был первым претендентом на пост президента организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее достойным кандидатом Алыпов считает 26-летнего Виталия Мельникова, который несколько лет работает в федерации, участвует в организации всех мероприятий федерации — от небольших соревнований до таких масштабных проектов как «Лыжня России» и лыжный марафон «Европа-Азия». Сам Виталий Мельников считает, что шансы на победу невелики.

«Я уже несколько лет занимаюсь организацией мероприятий под флагом ФЛГСО, у меня есть определенный опыт и свое видение развития массовости нашего вида спорта. Мне не безразлична судьба нашей федерации. Я — самый молодой кандидат, и у меня серьезные конкуренты, но все-таки решил попробовать поучаствовать в выборах. В любом случае я останусь работать в федерации. У меня хорошие отношения и с Андреем Викторовичем Евтюховым, и с Наталией Михайловной Тарбеевой, мы часто пересекаемся на мероприятиях, так или иначе крутимся все в одной сфере», — поделился Виталий Мельников.

Наталия Тарбеева в беседе с «URA.RU» сказала, что хотела бы внести изменения в работу федерации, поэтому выдвинула свою кандидатуру на должность президента.

«Я вижу на местах, что тренеры часто не понимают, что происходит в федерации, кто за что отвечает. Не хватает системы и стройности. Я считаю, что могу внести разумные предложения», — сказала Тарбеева.

Недоволен работой федерации и Андрей Евтюхов — предприниматель, чемпион СССР по лыжным гонкам, чемпион мира по сверхмарафону и единственный кандидат, который уверен в своей победе.

«Мне это очень близко по духу, во-первых. Во-вторых, я уже был вице-президентом ФЛГСО с 2008 по 2011 годы. Сейчас я вижу, что организация находится в плачевном состоянии. У меня есть определенные идеи, как поднять этот вид спорта, поэтому я выдвинул свою кандидатуру на пост президента, и я выиграю. Знаете, Трамп сказал, отвечая на вопрос про президентские выборы в 1988 году: „Когда я буду точно знать, что их выиграю, тогда я пойду“. Вот у меня такой же случай», — заявил Евтюхов.

Он также отметил, что считает очень перспективным Виталия Мельникова, но слишком молодым для руководства федерацией сейчас. Впрочем, Андрей Евтюхов не исключил, что в будущем именно Мельников сможет стать президентом. Наталью Тарбееву Евтюхов назвал хорошим человеком и тренером, но усомнился в ее возможностях и наличии у нее необходимых ресурсов стать президентом ФЛГСО.

Добавим, должность президента федерации является общественной нагрузкой, то есть работа на этом посту не оплачивается.