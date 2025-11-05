Полпред УрФО Жога лично вручил участнику Время героев погоны полковника

Жога вручил Загайнову погоны полковника Фото: Официальный сайт полпреда Российской Федерации в УрФО

Участник первого потока программы «Время героев» Александр Загайнов получил очередное воинское звание «полковник». Погоны ему лично вручил полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога. Загайнов, награждённый орденом Мужества и другими боевыми наградами за участие в СВО, с марта этого года работает в аппарате полпредства.

«За личное мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в условиях сопряжённых с риском для жизни в боях по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, награждён: орденом Мужества (2022 г.), медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ I и II степеней с мечами (2023 г.) и медалью „За отвагу“ (2024 г.)», — сообщает пресс-служба полпредства. Торжественная церемония прошла в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Звание было присвоено приказом Министра обороны Российской Федерации.