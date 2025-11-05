Жена рассказал о хоккеисте, который умер после матча в Екатеринбурге
Мужчина отыграл матч, но потом резко почувствовал себя плохо
В Екатеринбурге после матча уральской хоккейной лиги умер участник любительской команды «Автопапы» Александр Красовский. Его жена Ирина рассказала URA.RU, что в день трагедии ничего не предвещало беды.
«Все было хорошо, и чувствовал себя Александр хорошо. Ничего не предвещало беды, было много планов. Я не медик, не знаю, что могло спровоцировать, а заключения экспертизы у нас еще нет. Врачи по каким-то признакам определили, что Саша перенес инфаркт. Для нас, семьи, это было новостью, возможно, он перенес его на ногах», — предположила Ирина.
Красовский умер 3 ноября сразу после матча на ледовой арене «Локомотив» в Екатеринбурге. В тот день «Автопапы» встречались с «Уральскими Волками». Сразу после окончания игры 39-летнему мужчине стало плохо, его пытались реанимировать дежурный врач, затем подъехавшая скорая. Усилия медиков не увенчались успехом, хоккеист умер.
Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Александра Красовского.
