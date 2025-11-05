Жена рассказал о хоккеисте, который умер после матча в Екатеринбурге

«Все было хорошо, и чувствовал себя Александр хорошо. Ничего не предвещало беды, было много планов. Я не медик, не знаю, что могло спровоцировать, а заключения экспертизы у нас еще нет. Врачи по каким-то признакам определили, что Саша перенес инфаркт. Для нас, семьи, это было новостью, возможно, он перенес его на ногах», — предположила Ирина.