Москва выделила свердловчанам десятки миллионов рублей
Деньги направят на покупку жилья
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Правительство России выделило Свердловской области дополнительные средства на жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Всего несколько сотен миллионов рублей разделят между 15 регионами, рассказали в департаменте информполитики.
«Среди получателей — Свердловская область. Дополнительное финансирование позволит обеспечить жильем граждан, вставших в очередь до 2005 года», — пояснили в ДИПе.
В текущем году региональным бюджетам дополнительно выделено 433,1 миллиона рублей, которые распределят между 15 субъектами РФ. Подробнее о том, сколько человек и из каких регионов получат соцподдержку — в отдельном материале URA.RU.
