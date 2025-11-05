Логотип РИА URA.RU
Общество

Москва выделила свердловчанам десятки миллионов рублей

Свердловская область получит от правительства РФ деньги на жилье для инвалидов
05 ноября 2025 в 13:32
Деньги направят на покупку жилья

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство России выделило Свердловской области дополнительные средства на жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Всего несколько сотен миллионов рублей разделят между 15 регионами, рассказали в департаменте информполитики.

«Среди получателей — Свердловская область. Дополнительное финансирование позволит обеспечить жильем граждан, вставших в очередь до 2005 года», — пояснили в ДИПе.

В текущем году региональным бюджетам дополнительно выделено 433,1 миллиона рублей, которые распределят между 15 субъектами РФ. Подробнее о том, сколько человек и из каких регионов получат соцподдержку — в отдельном материале URA.RU.

