Москва выделила свердловчанам десятки миллионов рублей

Правительство России выделило Свердловской области дополнительные средства на жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Всего несколько сотен миллионов рублей разделят между 15 регионами, рассказали в департаменте информполитики.

«Среди получателей — Свердловская область. Дополнительное финансирование позволит обеспечить жильем граждан, вставших в очередь до 2005 года», — пояснили в ДИПе.