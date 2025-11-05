Логотип РИА URA.RU
Общество

Жители свердловского поселка лишились единственного магазина

В свердловском поселке Становая закрылся единственный магазин
05 ноября 2025 в 13:06
Продукты пожилым жителям поселка помогают закупать односельчане

Продукты пожилым жителям поселка помогают закупать односельчане

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Становая (Свердловская область) жители уже месяц живут без продуктового магазина. Как рассказали URA.RU местные жители, активисты даже организовали закупку продуктов для пенсионеров. 

«Единственный магазин продуктов в поселке закрылся в начале октября. На его месте построят „Монетку“, но пока что вынуждены ездить за продуктами в Березовский. Активисты женсовета помогают пожилым с покупкой продуктов», — поделилась с агентством местная жительница Татьяна.  

В администрации поселка им рассказали, что прорабатывается вопрос открытия временной точки продажи. А пока пожилым людям, которые сами не в силах ездить за продуктами, помогают односельчане. Представители женсовета вместе с главой поселка объехали ветеранов труда и некоторых пенсионеров, чтобы узнать, кто из них нуждается в помощи. Активисты планируют закупать продукты и товары первой необходимости и доставлять их пожилым людям на дом. С призывом помочь соседям и родственникам преклонного возраста в администрации обратились и к остальным жителям поселка. 

Как рассказал URA.RU глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов, о проблеме администрации МО стало известно в конце прошлой недели. «Подключаемся сейчас для того, чтобы организовать выездную торговлю, автолавку. Разделяем возмущение жителей, связанное с тем, что собственник магазина не предупредил жителей о намечаемом ремонте магазина и не позаботился о том, чтобы такую выездную торговлю организовать, хотя все необходимое у него для этого есть», — описал ситуацию Писцов. Он уточнил, что в ближайшее время вопрос с автолавкой будет решен. 

