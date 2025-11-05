Жители свердловского поселка лишились единственного магазина

Продукты пожилым жителям поселка помогают закупать односельчане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Становая (Свердловская область) жители уже месяц живут без продуктового магазина. Как рассказали URA.RU местные жители, активисты даже организовали закупку продуктов для пенсионеров.

«Единственный магазин продуктов в поселке закрылся в начале октября. На его месте построят „Монетку“, но пока что вынуждены ездить за продуктами в Березовский. Активисты женсовета помогают пожилым с покупкой продуктов», — поделилась с агентством местная жительница Татьяна.

В администрации поселка им рассказали, что прорабатывается вопрос открытия временной точки продажи. А пока пожилым людям, которые сами не в силах ездить за продуктами, помогают односельчане. Представители женсовета вместе с главой поселка объехали ветеранов труда и некоторых пенсионеров, чтобы узнать, кто из них нуждается в помощи. Активисты планируют закупать продукты и товары первой необходимости и доставлять их пожилым людям на дом. С призывом помочь соседям и родственникам преклонного возраста в администрации обратились и к остальным жителям поселка.

