Если поставить на учет нужно срочно — есть платная услуга от частных компаний Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге заняты все свободные места на ноябрь для постановки автомобиля на учет в ГИБДД, для этого жители вынуждены ехать в Верхнюю Пышму. Однако быстро оформить транспортное средство не получится и там, так как ожидание составляет более одной недели. Об этом URA.RU рассказала екатеринбурженка Екатерина.

«Пыталась записаться на „Госуслугах“, но там указано, что свободных мест в ноябре уже нет. Удалось забронировать место только в ГИБДД Верхней Пышмы, и ждать придется почти две недели — до 20 ноября», — поделилась девушка. При этом записаться онлайн в Екатеринбурге, но уже на декабрь также не получится, так как свободные даты в следующем месяце попросту не отображаются.

Существуют также специальные сервисы, где автомобилистам предлагают пройти экспресс-регистрацию в частных компаниях, однако обойдется она в 8000 рублей. Для того чтобы бесплатно поставить автомобиль на учет, нужно очно прийти за талоном в ГИБДД и отстоять живую очередь, или отслеживать появление окон на портале «Госуслуги», других вариантов нет, отмечают на горячей линии.

