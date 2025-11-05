Под Екатеринбургом экс-полицейские ездили в командировки и попали под суд

Уголовное дело в отношении их коллеги выделено в отдельное производство Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Полевской городской суд вынес приговор бывшим полицейскому Валентину Орлову и кинологу Максиму Костину, которых обвинили в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным агентства, следствие считает, что отставные силовики занимались хищение полицейского бюджета. Уголовное дело касается служебных поездок в Екатеринбург на обучение, которые совершали сотрудники ОМВД. По мнению следствия, Орлов и Костин забронировали гостиницу, но в ней не проживали. Однако в бухгалтерию принесли поддельные документы, подтверждающие оплату проживания. Ущерб составил 343 тысячи рублей.

Аналогичные вопросы появились и к бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска полевской полиции Сергею Плотникову. Против него также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, оно выделено в отдельное производство.

«Суд признал их виновными. Обоим назначено наказание в виде обязательных работ: Костину на срок 200 часов, Орлову — 300 часов. Однако от отбывания наказания осужденные освобождены, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности», — рассказали в суде.

С каждого взыскано по 171 тысяче рублей в пользу ГУ МВД. Кроме того, суд сохранил арест на автомобили экс-силовиков до исполнения решения суда в части выплат по гражданскому иску потерпевшей стороны. Приговор пока не вступил в законную силу.