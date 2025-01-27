Первый и последний советский беспилотный шаттл «Буран»: как он оказался в Верхней Пышме. Фото, видео

Единственный сохранившийся в России корабль «Буран» реставрируют в Верхней Пышме

27 января 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Посетители Музейного комплекса в Верхней пышме увидят обновленный «Буран» через год Фото: Размик Закарян © URA.RU В ноябре 1988 года на аэродроме Байконур прошел первый и единственный запуск космического корабля «Буран». Несмотря на удачный старт, спустя пять лет проект закрыли, а несколько образцов остались пылиться. Первый корабль был уничтожен в 2002 году, второй хранится на Байконуре, третий и единственный сохранившийся в России попал в Верхнюю Пышму в 2024 году. В чем уникальность корабля, почему свернули программу «Энергия — Буран» и как шаттл оказался в свердловском музее — в материале URA.RU. Как в СССР разрабатывали секретный корабль В 1973 году советское руководство включается в космическую гонку с США. Американцы разрабатывают систему Space Shuttle, по мнению специалистов Института прикладной математики АН СССР и нескольких военных НИИ, шаттл мог нести 30 тонн бомбовой нагрузки и атаковать СССР. Нужен был ответ, поэтому советские инженеры берутся за создание многоразового космического корабля. К разработке уникального проекта взялся инженер Глеб Лозино-Лозинский, который ранее занимался секретной многоразовой авиационной космической системой «Спираль». Инженер Глеб Лозино-Лозинский Фото: сайт госкорпорации «Роскосмос» В 1975 году советские инженеры получают чертежи Space Shuttle и начинают трудиться над своим аппаратом. Он должен поднимать на орбиту космонавтов и еду, оттуда возвращать людей и спутники, выполнять грузопассажирские перевозки по маршруту Земля-космос-Земля. Все рядовые сотрудники, которые были задействованы в создании «Бурана», думали, что делают детали для большого самолета. Секрет раскрыли лишь спустя десятилетия — о том, что на самом деле собирают, знали только конструктор и главные инженеры. Уникальность проекта Группа разработчиков создала самый большой в мире космический корабль, который на несколько тонн тяжелее и на несколько метров выше американского шаттла, а также ненароком внедрила аналог нейросети. О последнем: программа «Буран» должна была сделать полеты в космос дешевле и проще. Достигли этого за счет автоматической системы посадки: она запоминала данные всех прошлых экспериментов и в реальном времени на их основе принимала решения — это своего рода алгоритмы чата GPT. Кроме этого, систему сделали беспилотной — во время запуска в кабине никого не было, за ходом эксперимента наблюдали в Центре управления полетами. Легендарный запуск «Буран» хотели отправить бороздить просторы космоса 29 октября 1988 года, но запуск перенесли на 15 ноября из-за технического сбоя. Погода была нелетной и в день старта: шел снег с дождем, был туман, корабль покрылся льдом, но переносить мероприятие не стали. Одна из причин: нет пилота — нет и угрозы человеческой жизни. И вот «Буран» наконец-то взлетает — проходит все слои атмосферы, выходит на орбиту, два раза огибает Землю и спустя 205 минут стремится вниз. Команда, трудившаяся над кораблем, ждет следующего этапа и задается вопросом: «Как же сработает автоматическая посадка?» Несмотря на ухудшающуюся погоду и порывы ветра до 17 метров в секунду, шаттл вошел в нижние слои атмосферы и успешно приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур. Позже конструкторы проанализируют все произошедшее: «Буран» выполнил свою задачу на 100% — он постоянно считывал данные за бортом и с учетом этого корректировал план посадки. Авантюра стоимостью 1 млрд 700 млн советских рублей достигла своих целей, а весь мир был удивлен изобретательности советских конструкторов. Но программу «Энергия — Буран» быстро свернули, несмотря на фурор. Почему сверхуспешная технология стала никому не нужной Все просто: технология «Бурана» была революционной, но не востребованной в те годы. К тому же СССР распался, да и гонка между Россией и США сошла на нет. Содержание корабля — отдельная тема: год обслуживания обошелся бы государству как содержание целого НИИ. Революции предпочли стабильные зарплаты ученых. В 1990 году программу «Энергия-Буран» приостановили, а 25 мая 1993 года ее окончательно закрыли. В наши дни многие считают, что «Буран» опередил время, и появись такая программа сейчас, она бы была серьезным конкурентом Илону Маску с его SpaceX и Ричарду Брэнсону с его Virgin Galactic. Как шаттл попал в Верхнюю Пышму Один из трех образцов «Бурана» приехал в Свердловскую область в 2024 году — это единственный сохранившийся в России летный экземпляр. В 2022 году шаттл находился на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области, а после его выкупил Музейный комплекс в Верхней Пышме. Длина корабля составляет 36,4 метра, размах крыла — примерно 24 метров, вес фюзеляжа и консолей крыльев — 56 тонн. Космический челнок везли с июля из аэропорта Жуковский по Москве-реке, затем — по Волге и Каме до Перми. Оттуда экземпляр перевозили по земле в Верхнюю Пышму. Удивительных размеров аппарат видели, например, в Нижнем Тагиле. Окончательно корабль обосновался на территории музея военной техники 5 августа. Тогда же началась сборка и установка «Бурана». Сейчас музей активно занимается восстановлением корабля, но предстоит нелегкая работа. Дело в том, что специалистов по реставрации космической техники практически нет, многие чертежи отсутствуют или недоступны. Использование уникальных материалов при создании «Бурана» тоже накладывает отпечаток. Пока же специалисты сканируют корпус, после чего будут проектировать и воспроизводить недостающие детали, реставрация займет около года. Параллельно с этим идет строительство павильона, где расположится уникальный экспонат. Здесь же откроют выставку о программе «Энергия — Буран» и начнут водить экскурсии внутрь корабля. Кроме этого, Музейный комплекс готовит документальное видео, посвященное доставке «Бурана» в Верхнюю Пышму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ноябре 1988 года на аэродроме Байконур прошел первый и единственный запуск космического корабля «Буран». Несмотря на удачный старт, спустя пять лет проект закрыли, а несколько образцов остались пылиться. Первый корабль был уничтожен в 2002 году, второй хранится на Байконуре, третий и единственный сохранившийся в России попал в Верхнюю Пышму в 2024 году. В чем уникальность корабля, почему свернули программу «Энергия — Буран» и как шаттл оказался в свердловском музее — в материале URA.RU. Как в СССР разрабатывали секретный корабль В 1973 году советское руководство включается в космическую гонку с США. Американцы разрабатывают систему Space Shuttle, по мнению специалистов Института прикладной математики АН СССР и нескольких военных НИИ, шаттл мог нести 30 тонн бомбовой нагрузки и атаковать СССР. Нужен был ответ, поэтому советские инженеры берутся за создание многоразового космического корабля. К разработке уникального проекта взялся инженер Глеб Лозино-Лозинский, который ранее занимался секретной многоразовой авиационной космической системой «Спираль». В 1975 году советские инженеры получают чертежи Space Shuttle и начинают трудиться над своим аппаратом. Он должен поднимать на орбиту космонавтов и еду, оттуда возвращать людей и спутники, выполнять грузопассажирские перевозки по маршруту Земля-космос-Земля. Все рядовые сотрудники, которые были задействованы в создании «Бурана», думали, что делают детали для большого самолета. Секрет раскрыли лишь спустя десятилетия — о том, что на самом деле собирают, знали только конструктор и главные инженеры. Группа разработчиков создала самый большой в мире космический корабль, который на несколько тонн тяжелее и на несколько метров выше американского шаттла, а также ненароком внедрила аналог нейросети. О последнем: программа «Буран» должна была сделать полеты в космос дешевле и проще. Достигли этого за счет автоматической системы посадки: она запоминала данные всех прошлых экспериментов и в реальном времени на их основе принимала решения — это своего рода алгоритмы чата GPT. Кроме этого, систему сделали беспилотной — во время запуска в кабине никого не было, за ходом эксперимента наблюдали в Центре управления полетами. «Буран» хотели отправить бороздить просторы космоса 29 октября 1988 года, но запуск перенесли на 15 ноября из-за технического сбоя. Погода была нелетной и в день старта: шел снег с дождем, был туман, корабль покрылся льдом, но переносить мероприятие не стали. Одна из причин: нет пилота — нет и угрозы человеческой жизни. И вот «Буран» наконец-то взлетает — проходит все слои атмосферы, выходит на орбиту, два раза огибает Землю и спустя 205 минут стремится вниз. Команда, трудившаяся над кораблем, ждет следующего этапа и задается вопросом: «Как же сработает автоматическая посадка?» Несмотря на ухудшающуюся погоду и порывы ветра до 17 метров в секунду, шаттл вошел в нижние слои атмосферы и успешно приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур. Позже конструкторы проанализируют все произошедшее: «Буран» выполнил свою задачу на 100% — он постоянно считывал данные за бортом и с учетом этого корректировал план посадки. Авантюра стоимостью 1 млрд 700 млн советских рублей достигла своих целей, а весь мир был удивлен изобретательности советских конструкторов. Но программу «Энергия — Буран» быстро свернули, несмотря на фурор. Все просто: технология «Бурана» была революционной, но не востребованной в те годы. К тому же СССР распался, да и гонка между Россией и США сошла на нет. Содержание корабля — отдельная тема: год обслуживания обошелся бы государству как содержание целого НИИ. Революции предпочли стабильные зарплаты ученых. В 1990 году программу «Энергия-Буран» приостановили, а 25 мая 1993 года ее окончательно закрыли. В наши дни многие считают, что «Буран» опередил время, и появись такая программа сейчас, она бы была серьезным конкурентом Илону Маску с его SpaceX и Ричарду Брэнсону с его Virgin Galactic. Один из трех образцов «Бурана» приехал в Свердловскую область в 2024 году — это единственный сохранившийся в России летный экземпляр. В 2022 году шаттл находился на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области, а после его выкупил Музейный комплекс в Верхней Пышме. Длина корабля составляет 36,4 метра, размах крыла — примерно 24 метров, вес фюзеляжа и консолей крыльев — 56 тонн. Космический челнок везли с июля из аэропорта Жуковский по Москве-реке, затем — по Волге и Каме до Перми. Оттуда экземпляр перевозили по земле в Верхнюю Пышму. Удивительных размеров аппарат видели, например, в Нижнем Тагиле. Окончательно корабль обосновался на территории музея военной техники 5 августа. Тогда же началась сборка и установка «Бурана». Сейчас музей активно занимается восстановлением корабля, но предстоит нелегкая работа. Дело в том, что специалистов по реставрации космической техники практически нет, многие чертежи отсутствуют или недоступны. Использование уникальных материалов при создании «Бурана» тоже накладывает отпечаток. Пока же специалисты сканируют корпус, после чего будут проектировать и воспроизводить недостающие детали, реставрация займет около года. Параллельно с этим идет строительство павильона, где расположится уникальный экспонат. Здесь же откроют выставку о программе «Энергия — Буран» и начнут водить экскурсии внутрь корабля. Кроме этого, Музейный комплекс готовит документальное видео, посвященное доставке «Бурана» в Верхнюю Пышму.