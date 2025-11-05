Во время благоустройства парка арт-объект сильно поцарапали Фото: Размик Закарян © URA.RU

Во время благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге неизвестные испортили самый большой объект из металла — арт-объект «Портал» художника Красила Макара. Креативный руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов рассказал URA.RU, что команду не предупреждали о том, что работа может помешать.

«Мы были в курсе работ в парке в целом, но не знали, что будут работы прямо у объекта и, конечно, защитили бы его, если бы нас предупредили. В целом, имеет место быть халатный вандализм, когда, строя новое, не заботимся о том, что уже создано для горожан. Мы, конечно, все потом, по возможности, отреставрируем, но стоит задаться вопросом: если те, кто „благоустраивают“ город, не думают о сохранении наследия, то можно ли рассчитывать на то, чтобы потом горожане стремились сохранить и не разрушить созданное „благоустроителями“. Надо смотреть в корень проблемы, а не „подкрашивать листья в зеленый цвет“», — прокомментировал Харисов.

Заказчиком благоустройства выступает МКУ «Городское благоустройство». Там URA.RU пояснили, что конструкция была установлена в рамках фестиваля «ЧО» силами сторонней организации. «В проекте реконструкции парка она остается в виде арт-объекта, однако утверждение, что его „повредили рабочие“, не является фактом. Судя по коррозии металла под краской, объект могли повредить раньше, чем началось благоустройство. Это будет проверено. В любом случае повреждения не являются критическими и восстанавливаются в рамках косметического ремонта».

Парк 50-летия ВЛКСМ победил в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Но Москва не зачла столице Урала 15,4 тысячи голосов (в итоге — 309,9 тысячи голосов при KPI в 318,9 тыс.), хотя город показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что парк все же благоустроят с помощью федерального финансирования, хоть установленный KPI и не выполнен. К работам приступили в июне 2025 года, они идут с опережением, поэтому площадку планируют открыть на год раньше — в 2026-м.

Объект «Портал» создан художником по имени Красил Макар. Работа появилась в парке в 2022 году. Высота арки с дополнительными элементами — пять метров, на изделие ушло 17 листов стали, а общий вес «Портала» составляет около 600 кг.