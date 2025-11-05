В больнице рассказали, как спасают девочку, сбитую пьяным водителем в Ревде

«В настоящий момент девочка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии и ортопедии. Проводится этап хирургического лечения. Состояние ребенка находится на контроле министра здравоохранения Свердловской области», — объяснили в больнице. Как ранее сообщали СМИ, у школьницы больше всего пострадали ноги.

Лиза с подругами — сестрами 7 и 9 лет — пошла в магазин за конфетами, когда в них влетел автомобиль. Сестры погибли на месте, а Лиза чудом выжила. За рулем машины находился 37-летний Михаил Слободян. Он был пьян и без прав (они сгорели у него, пока мужчина находился на СВО). Проститься с погибшими девочками приходила вся Ревда, несчастной матери на похоронах потребовалась помощь врачей. Суд избрал меру пресечения Слободяну — два месяца ареста.