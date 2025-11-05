20 тонн зараженных яблок завезли в магазины Екатеринбурга
Яблоки прошли проверку
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
В магазины Екатеринбурга поставили 20 тонн зараженных яблок из Кабардино-Балкарской Республики. Товар легально допустили к продаже, несмотря на карантинный объект, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
«Наличие в яблоках живого имаго калифорнийской щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной в Екатеринбургском филиале „ВНИИЗЖ“» — пояснили в ведомстве. Партию допустили к продаже, так как зараженные плоды не представляют серьезной опасности, а перед употреблением их достаточно помыть.
Ранее на полки магазинов Екатеринбурга и других городов области завезли четыре тонны зараженных апельсинов. Товар шел из Южной Африки.
