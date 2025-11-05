Логотип РИА URA.RU
20 тонн зараженных яблок завезли в магазины Екатеринбурга

05 ноября 2025 в 13:47
Яблоки прошли проверку

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

В магазины Екатеринбурга поставили 20 тонн зараженных яблок из Кабардино-Балкарской Республики. Товар легально допустили к продаже, несмотря на карантинный объект, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«Наличие в яблоках живого имаго калифорнийской щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной в Екатеринбургском филиале „ВНИИЗЖ“» — пояснили в ведомстве. Партию допустили к продаже, так как зараженные плоды не представляют серьезной опасности, а перед употреблением их достаточно помыть.

Ранее на полки магазинов Екатеринбурга и других городов области завезли четыре тонны зараженных апельсинов. Товар шел из Южной Африки.

