20 тонн зараженных яблок завезли в магазины Екатеринбурга

Яблоки прошли проверку Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

В магазины Екатеринбурга поставили 20 тонн зараженных яблок из Кабардино-Балкарской Республики. Товар легально допустили к продаже, несмотря на карантинный объект, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«Наличие в яблоках живого имаго калифорнийской щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной в Екатеринбургском филиале „ВНИИЗЖ“» — пояснили в ведомстве. Партию допустили к продаже, так как зараженные плоды не представляют серьезной опасности, а перед употреблением их достаточно помыть.