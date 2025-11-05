Движение на Тюменском тракте затруднено Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Под Екатеринбургом с 23-го по 30-й километр трассы Р-351 днем 5 ноября случилось три ДТП с большегрузами, которые заблокировали проезд. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Фуры с двумя иномарками устроили аварию перед поворотом на Каменск-Уральский, они полностью перекрыли движение», — сказал собеседник. Другой автомобилист рассказал об еще одном ДТП с грузовиком чуть дальше.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», третья авария случилась на том же отрезке. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» уточнили, что движение затруднено в сторону Тюмени.

Объехать участок можно, съехав с трассы Р-351 на 23-м километре через село Косулино, деревню Поварня, поселки Бобровский и Двуреченск. Выехать необходимо на 43-й километр трассы Р-354.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. В ведомстве пояснили, что на местах ЧП работают инспекторы.

Фото: «Яндекс. Карты»