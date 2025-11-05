Свердловские чиновники оказались на скамье подсудимых из-за страшного пожара. Фото
Чиновников обвинили по нескольким статьям
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Серовский горсуд рассматривает уголовное дело о масштабном пожаре в старинном поселке Сосьва (Свердловская область), из-за которого погибли люди и сгорели более сотни домов. На скамье подсудимых оказались несколько чиновников, в том числе бывший глава Сосьвинского округа Геннадий Макаров, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. ч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ — (уничтожение и повреждение чужого имущества)», — пояснили в инстанции. Ущерб оценивается в 238 млн рублей.
Помимо Макарова, на скамье подсудимых его первый заместитель. Также бывшие руководители и специалист по пожарной безопасности, врио директора МУП «Водоканал», бывший начальник пожарной части «Отряд противопожарной службы Свердловской области №6» и один из фактических руководителей пилорамы, на которой начался пожар.
Ровно два года назад масштабный пожар уничтожил половину старинного поселка Сосьва. Сгорело 129 жилых домов, лечебно-исправительная колония, пожарная часть (была при ИК), пять лесоперерабатывающих предприятий и погибло 2 человека. В поселке Таежный огонь уничтожил 20 домов. Вопрос об оказании помощи погорельцам был на контроле у тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева. Он докладывал президенту Владимиру Путину о восстановительных работах в поселке.
Фото: Серовский районный суд
