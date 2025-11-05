«Ползу на работу на четвереньках: как екатеринбуржцы встретили первый снег

Жители Екатеринбурга добирались до работы дольше обычного Фото: Размик Закарян © URA.RU

С утра в Екатеринбурге идет снег, из-за чего на дорогах образовались пробки. Горожане добирались до работы дольше обычного, некоторые час, а некоторые и два. Одни связали это с неготовностью коммунальных служб к осадкам, другие винили нерасторопных водителей. Как екатеринбуржцы отреагировали на снегопад, в подборке комментариев.

«С Уктуса час -двадцать выбирался», — написал один из пользователей. «С Академа ехала до центра два часа», — добавил другой.

По прогнозу синоптиков, снег в Екатеринбурге будет сыпать в течение среды, 5 ноября, и ночью 6 ноября. Но поскольку наступило потепление, снег будет таять, образуя слякоть. Так, 5 числа ночью ожидается -5...-7, днем 0...+2 градуса. 6 ноября ночью будет 0...+2, днем +1...+3 градуса. 7 ноября ночью также будет 0...+2, а днем +2...+4 градуса.

1/14 Реакция екатеринбурржцев в соцсетях Фото: URA.RU