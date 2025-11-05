«Ползу на работу на четвереньках: как екатеринбуржцы встретили первый снег
Жители Екатеринбурга добирались до работы дольше обычного
Фото: Размик Закарян © URA.RU
С утра в Екатеринбурге идет снег, из-за чего на дорогах образовались пробки. Горожане добирались до работы дольше обычного, некоторые час, а некоторые и два. Одни связали это с неготовностью коммунальных служб к осадкам, другие винили нерасторопных водителей. Как екатеринбуржцы отреагировали на снегопад, в подборке комментариев.
«С Уктуса час -двадцать выбирался», — написал один из пользователей. «С Академа ехала до центра два часа», — добавил другой.
По прогнозу синоптиков, снег в Екатеринбурге будет сыпать в течение среды, 5 ноября, и ночью 6 ноября. Но поскольку наступило потепление, снег будет таять, образуя слякоть. Так, 5 числа ночью ожидается -5...-7, днем 0...+2 градуса. 6 ноября ночью будет 0...+2, днем +1...+3 градуса. 7 ноября ночью также будет 0...+2, а днем +2...+4 градуса.
Реакция екатеринбурржцев в соцсетях
Фото: URA.RU
В мэрии Екатеринбурга заявили, что уборочная техника работает с самого утра. «Коммунальной техники достаточно для обеспечения безопасности движения транспорта. Дорожное полотно на территории Екатеринбурга снежными валами не сужено, снежный накат не выявлен. Снижение скорости [водителей] обусловлено как осадками, так и адаптацией их к зимним условиям вождения», — подчеркнули в администрации.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!