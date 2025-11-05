Свердловский медколледж возглавил выходец из Оренбуржья
Ирина Левина (в центре) возглавляет медколледж с 1997 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина покидает свой пост. На ее место назначен Анатолий Володин, нового руководителя коллективу представила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Для меня большая честь возглавить ведущую образовательную организацию среднего профессионального образования в Российской Федерации. Колледж обладает большим именем, колоссальными заслугами»,— отметил новый директор СОМК Володин. Он добавил, что ставит перед собой задачу войти в федеральный проект «Профессионалитет». Новый руководитель уточнил, что является сторонником опережающих образовательных и цифровых технологий, но пообещал сохранить имеющиеся в медколледже «уникальные наработки».
Левина останется работать в СОМК на совершенно новой должности директора по стратегическому развитию. Анатолий Володин родился 14 июня 1972 года. Окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию. Три года — с 2022 по 2025 год — являлся директором Оренбургского областного медколледжа. Володин является кандидатом медицинских наук, доцентом и отличником здравоохранения РФ.
Ирина Левина возглавляла Свердловский областной медицинский колледж с 1997 года. Под ее руководством колледж более десяти раз входил в список «100 лучших средних специальных учебных заведений России».
Ранее руководство сменилось и в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Исполняющим обязанности ректора был назначен Юрий Семенов: бывший глава челябинского здравоохранения, возглавлявший последние годы НИИ ОММ в Екатеринбурге. На этом посту он сменил Ольгу Ковтун, которая ушла в отставку.
