Свердловский медколледж возглавил выходец из Оренбуржья

Ирина Левина (в центре) возглавляет медколледж с 1997 года

Директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина покидает свой пост. На ее место назначен Анатолий Володин, нового руководителя коллективу представила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Для меня большая честь возглавить ведущую образовательную организацию среднего профессионального образования в Российской Федерации. Колледж обладает большим именем, колоссальными заслугами»,— отметил новый директор СОМК Володин. Он добавил, что ставит перед собой задачу войти в федеральный проект «Профессионалитет». Новый руководитель уточнил, что является сторонником опережающих образовательных и цифровых технологий, но пообещал сохранить имеющиеся в медколледже «уникальные наработки».

Левина останется работать в СОМК на совершенно новой должности директора по стратегическому развитию. Анатолий Володин родился 14 июня 1972 года. Окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию. Три года — с 2022 по 2025 год — являлся директором Оренбургского областного медколледжа. Володин является кандидатом медицинских наук, доцентом и отличником здравоохранения РФ.

Ирина Левина возглавляла Свердловский областной медицинский колледж с 1997 года. Под ее руководством колледж более десяти раз входил в список «100 лучших средних специальных учебных заведений России».