Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Свердловский медколледж возглавил выходец из Оренбуржья

05 ноября 2025 в 14:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ирина Левина (в центре) возглавляет медколледж с 1997 года

Ирина Левина (в центре) возглавляет медколледж с 1997 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина покидает свой пост. На ее место назначен Анатолий Володин, нового руководителя коллективу представила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Для меня большая честь возглавить ведущую образовательную организацию среднего профессионального образования в Российской Федерации. Колледж обладает большим именем, колоссальными заслугами»,— отметил новый директор СОМК Володин. Он добавил, что ставит перед собой задачу войти в федеральный проект «Профессионалитет». Новый руководитель уточнил, что является сторонником опережающих образовательных и цифровых технологий, но пообещал сохранить имеющиеся в медколледже «уникальные наработки».

Левина останется работать в СОМК на совершенно новой должности директора по стратегическому развитию. Анатолий Володин родился 14 июня 1972 года. Окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию. Три года — с 2022 по 2025 год — являлся директором Оренбургского областного медколледжа. Володин является кандидатом медицинских наук, доцентом и отличником здравоохранения РФ.

Продолжение после рекламы

Ирина Левина возглавляла Свердловский областной медицинский колледж с 1997 года. Под ее руководством колледж более десяти раз входил в список «100 лучших средних специальных учебных заведений России».

Ранее руководство сменилось и в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Исполняющим обязанности ректора был назначен Юрий Семенов: бывший глава челябинского здравоохранения, возглавлявший последние годы НИИ ОММ в Екатеринбурге. На этом посту он сменил Ольгу Ковтун, которая ушла в отставку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал