Екатеринбуржцы сэкономили огромную сумму на проездах

В Екатеринбурге пассажиры сэкономили 17 миллионов рублей на проездах
05 ноября 2025 в 14:48
Новые проездные появились в продаже 15 октября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Екатеринбурга сэкономили почти 17 миллионов рублей при покупке единого безлимитного проездного. С 1 ноября его стоимость снизилась на тысячу рублей до 1,5 тысячи, рассказали в пресс-службе мэрии.

Продажи проездных на ноябрь открылись 15 октября. «С тех пор „безлимит“ на ноябрь по новой цене приобрели 16943 жителя. Для сравнения, в октябре возможностью безлимитного проезда воспользовались 2791 человек, в сентябре — 2848», — пояснили там.

Стоимость безлимитного проездного в Екатеринбурге остается самой низкой среди городов-миллионников России. В других крупных городах тарифы на аналогичные проездные начинаются от двух тысяч рублей. Оформить проездной можно тремя способами: приобрести в кассах «Фрисби», выпустить электронную «Екарту» через телефон или использовать единую соцкарту «Уралочка».

Данные изменения связаны с транспортной реформой, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Алексеем Орловым. Ее поддержал на тот момент губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Денис Паслер. В рамках реформы в Екатеринбурге также обновляют транспорт и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

