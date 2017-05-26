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26 мая 2017
14:00  26 мая 2017 7

Свердловских депутатов заставляют поддержать двух кандидатов в губернаторы

Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, куйвашев евгений, единая россия
Поддержать выдвижение Куйвашева обязаны все муниципальные парламентарииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Руководители свердловских муниципалитетов обзванивают депутатов местных дум и предупреждают, что в ходе предстоящих выборов они обязаны поставить подпись в поддержку выдвижения кандидата от «Единой России» Евгений Куйвашева.

Как сообщили «URA.RU» сразу несколько источников, в большинстве случаев с депутатами общаются помощники мэров. Они также просят, чтобы депутаты постарались никуда не уезжать из муниципалитета в период сбора подписей. Для какой цели их просят оставаться в своих городах, не объясняется.

В ряде случаев муниципальным депутатам предлагают поддержать выдвижение сразу двух кандидатов в губернаторы, что запрещено законодательством. «Нам звонят наши муниципальные депутаты и рассказывают, что им предлагают отдать подпись за Куйвашева. Их убеждают, что в этом ничего страшного, что за кандидата от своей партии они смогут подписаться позже, поставив за него вторую подпись. Мы объясняем, что двойная подпись — нарушение законодательства. Что так поступать нельзя. Что это прямой путь к признанию подписей за нашего кандидата недействительными и отказу в его регистрации», — рассказывает депутат Заксобрания от «Справедливой России» Андрей Жуковский.

Муниципальные депутаты из нескольких городов подтверждают слова справедливоросса о применении мэрами административного ресурса. Они добавляют, что местные чиновники просят их по возможности не покидать свои города в период сбора подписей.

На наиболее принципиальных депутатов местные власти не давят, а лишь узнают их мнение. «Мне звонил помощник главы городского округа Лесной. Он сказал, что пришла разнарядка из области узнать, кто из депутатов и за кого поставит подписи. Меня спросили, за кого я буду голосовать. Я ответила, что, как партийный человек, следую партийной дисциплине. Я поддержу или кандидата от КПРФ, или консолидированного кандидата от КПРФ, ЛДПР и „СР“, если такой появится. Но точно не действующего губернатора», — сообщил депутат Думы Лесного от КПРФ Тамара Мелентьева.

Получить комментарий в администрации губернатора Свердловской области не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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