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26 мая 2017
14:26  26 мая 2017 1

Евгений Куйвашев готовится к ответственной поездке: сможет увидеть, чем займется в 54 года

Прессуха с Куйвашевым по RAE и EXPO-2020. Соглашение о сотрудничестве с ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, куйвашев евгений
В Астане на "мини-Expo" можно будет получить опыт проведения подобных мероприятийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Начало июня врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев встретит в Казахстане. Как стало известно «URA.RU» глава региона 8-9 числа намерен слетать в Астану, где посетит международную специализированную выставку Expo-2017. Темой грандиозного мероприятия, в котором могут поучаствовать более 100 стран и международных организаций, а также 2-3 миллиона посетителей, сформулирована как «Энергия будущего».

Поближе познакомиться с выставкой в Астане свердловского руководителя стимулировало в том числе и Международное выставочное бюро. В понедельник, 22 мая, оно приняло заявку на проведение выставки Expo-2025 в Екатеринбурге от правительства РФ. В борьбе за право вновь поучаствовать в этой гонке (в 2013 году наш город уступил Дубаю, где пройдет Expo-2020) уральская столица обошла Нижний Новгород и Ижевск, а теперь ее основными конкурентами будут Париж, Осака и Баку. К слову, в 2025 году 54-летний Евгений Куйвашев второй раз будет избранным губернатором (выборы 2023 года).

Антон Ольшанников
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