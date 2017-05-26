17:57 26 мая 2017 0

Карьеру Шаталовой могут сломать "особые" отношения с бизнесменом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Троицкого района Людмиле Шаталовой грозит уголовное дело. В ГУ МВД по Челябинской области усмотрели в ее отношениях с заезжим предпринимателем признаки сразу двух преступлений — ограничение конкуренции с использованием служебного положения и уклонения от налогов. Как стало известно «URA.RU», расследование поручено местному отделу полиции, но контролировать будет региональный главк.

«В период с 2015 года по 2017 год глава Троицкого района Шаталова JI. B. нарушила правила проведения аукциона на аренду земель сельскохозяйственного назначения на территории с. Ясная Поляна Троицкого района Челябинской области в пользу предпринимателя Магокян, чем ограничила конкуренцию. Предприниматель Макогян, арендующий земли сельскохозяйственного назначения в с. Ясная Поляна, в указанном селе не зарегистрирован. Зерно и молоко, полученные от производственной деятельности Макогян, глава района Шаталова Л.В. проводит по отчетным документам, как заготовленное сельским районом, в результате чего налоги от своей производственной деятельности Макогян не платит», — говорится в официальном ответе областного ГУ МВД на обращение местного активиста Владимира Царелунго.

Документ подписал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Анатолий Сабодаш

«Речь идет о землях учхоза „Новотроицкий“, когда-то гремевшего на всю страну. После распада СССР от них отказалась сельхозакадемия. Три года назад глава района устроила „аукцион для одного человека“ и притащила сюда этого Макогяна, отдав ему землю в аренду на 15 лет. Этот человек захватил 230 га земли, принадлежащей сельскому поселению Ясные поляны. Местному фермеру, который хотел их получить, вопрос заволокитили. Зато Макогян, который здесь не зарегистрирован, завалил всю округу павшим скотом и не создает рабочих мест, а возит гастарбайтеров — пожалуйста!» — рассказал корреспонденту Владимир Царелунго.

По мнению активиста, недавнее свержение главы Яснополянского поселения Александра Лебина организовано Шаталовой через местных депутатов после того, как избранный мэр попытался разобраться в земельном вопросе. В этой связи он опасается, что влияния главы хватит и для воздействия на местную полицию.

Получить комментарий у Людмилы Шаталовой не удалось: глава района не стала отвечать на телефонный звонок.

Людмила Шаталова считается одной из самых влиятельных муниципальных глав Южного Урала, которая почти тотально контролирует Троицкий район. В декабре прошлого года ее позиции, казалось, пошатнулись — но чиновница смогла убедить областные власти в крепости своих позиций и успешно переизбралась.