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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Курганской области
18:28  26 мая 2017 0

В центре Кургана перекроют движение транспорта из-за коммунальных работ

Выездное совещание по вопросам ликвидации раскопок Курган, ремонтные работы, дорожные работы
"Водный союз" просит водителей заранее планировать свой маршрут по городуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане будет закрыто движение автотранспорта по улице Володарского на участке от ул. Гоголя до ул. Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз».

Бригада проведет ремонт водопроводного колодца, расположенного по адресу: ул. Володарского, 57. В связи с этим с 26 по 29 мая включительно движение для всех видов автотранспорта на указанном участке ул. Володарского будет закрыто.

Кроме того, продляется срок перекрытия улицы Куйбышева (на участке от ул. Савельева до ул. Б.-Петрова) до 9 июня. Первоначально специалисты планировали закончить ремонт канализации до 26 мая, но возникла необходимость проведения дополнительных работ, связанных с ремонтом сетей.

Участок улицы Куйбышева закрыт для движения автотранспорта с 5 мая. «Водный союз» устраняет провал на самотечном канализационном коллекторе д-1000 мм. Движение автобусов осуществляться в объезд по ул. Куйбышева, Савельева, Сибирской, Кравченко.

Анна Бояркина
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