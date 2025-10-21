В Курганской области Россельхознадзор создал три зоны карантина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области введен карантинный фитосанитарный режим из-за распространения паразитарного растения (повилики) на землях сельхозназначения. Три новых карантинных зоны созданы в Далматовском, Шадринском и Сафакулевском округах. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«20 октября 2025 года Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим и установлены 3 новых карантинных фитосанитарных зоны по карантинному сорному растению — повилика (Cuscuta spp.) на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в Далматовском, Шадринском и Сафакулевском округах. Управлением Россельхознадзора разработан план мероприятий по локализации и ликвидации очага карантинного вредного организма. Вводится ряд ограничений на использование территории и продукции из карантинных зон», — сообщили в Россельхознадзоре.

В г. Далматово зона установлена в границах бывшего АОЗТ им. Чкалова — площадь зоны 288 га (очаг в 7 га), в селе Большое Кабанье Батуринского сельсовета Шадринского округа площадь зоны составила 11 га (при площади очага в 1 га). Третья локация — в селе Карасево Сафакулевского округа площадь зоны составила 110 га (при площади очага в 7 га).

Продолжение после рекламы