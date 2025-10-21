В Курганской области трое детей пострадали в аварии по вине своей матери
Авария произошла в Шадринске, пострадали трое детей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В городе Шадринске (Курганская область) женщина не предоставила преимущество на перекрестке и столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии пострадали она сама и трое ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
«Женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 21120“, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не предоставила преимущество транспортному средству, прибывающему по главной дороге. В результате столкновения пострадала она и трое детей 2023, 2017 и 2014 годов рождения. Всем назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве со ссылкой на Госавтоинспекцию. Аваария случилась 20 октября в половине второго дня на улице 4-Уральского полка.
Кроме того, травмы получил и водитель автомобиля «Рено Логан», также назначено амбулаторное лечение. От более тяжелых травм детей спасло наличие автомобильных удерживающих устройств (автокресла).
Материал из сюжета:Резонансные ДТП в Курганской области
