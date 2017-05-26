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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Курганской области
19:33  26 мая 2017 1

Сити-менеджер Кургана отказался разговаривать с предпринимателем, устроившим пикет

Одиночный пикет владельца кафе Ялта в Кургане, одиночный пикет, полиция, спасите малый бизнес
Александр Мусиенко уже трижды провел одиночные пикетыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов отказался разговаривать с владельцем владельца кафе «Ялта» Александром Мусиенко, пока тот не погасит долги перед бюджетом. Предприниматель уже третий раз вышел с одиночным пикетом, а затем пришел на встречу, организованную в мэрии зауральским бизнес-омбудсменом Игорем Клепининым.

«Сначала хотелось бы узнать, когда вы заплатите свои долги: 25 тыс. рублей вы должны за пользование участком. Есть решение арбитражного суда о сносе кафе „Старая Прага“ с взысканием с вас 110 тыс. рублей за денежные средства за снос. Прежде чем задавать вопросы, давайте соблюдать закон», — отрезал руководитель администрации.

Он отметил, что ООО «Парк Индустрия» Александра Мусиенко сдает нулевые декларации в налоговую и не платит отчисления в пенсионный фонд.

Мусиенко, который протестует против сноса кафе «Старая Прага» в ЦПКиО и «Ялта» в горсаду, 24 мая провел одиночный пикет у здания гостиницы «Космос», где свое инвестиционное послание зачитал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. 25 мая предприниматель вышел с плакатом к правительству области, куда прибыл с визитом замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. В ходе этой акции он был задержан, и провел в отделении полиции несколько часов.

Татьяна Жаткина
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