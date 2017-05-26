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26 мая 2017
22:14  26 мая 2017 5

Теперь еще и видеоблогер. Ройзман создал свой канал на YouTube. ВИДЕО

Руслан Соколовский и Евгений Ройзман в хосписе ЦГБ №2. Екатеринбург, ройзман евгений, корпус паллиативной помощи, соколовский руслан, хоспис цгб2
Ройзман нашел работу "ловцу покемонов" Соколовскому, после чего и сам решил примерить на себя роль видеоблогераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман создал собственный канал на YouTube. Об этом глава города сообщил в соцсетях и уже выложил первое видео.

«Создали свой канал на ютюбе. Буду иногда говорить с вами. Рассказывать о стране, о городе, о жизни и о хороших людях. Буду ставить регулярно. Подписывайтесь, кто хочет», — написал мэр.

На канале уже появился первый ролик, в котором Ройзман кратко рассказал, о чем сможет узнавать его аудитория YouTube. «Постараюсь, чтобы это было недлинно и нескучно», — пообещал градоначальник, анонсировав ближайшие мероприятия со своим участием.

Первый ролик Ройзмана в YouTube стремительно набирает популярность. За короткое время его посмотрели более 700 человек.

Марина Мотылева
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