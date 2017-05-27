21:54 27 мая 2017 0

Строительство моста в Крым ведется круглосуточно Фото: most.life

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля в Крым. Рассматривается возможность параллельно с мостом создать и подводный путепровод на полуостров.

Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить тоннель.

«Одно из рабочих предложений, которое звучало — был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами, — цитирует РИА „Новости“ министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова. — Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций».

Кроме того, по словам Мельникова, китайские компании уже активно участвуют в строительстве нового аэропорта в Симферополе.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. В 2019 году начнется движение поездов по железнодорожной части моста.