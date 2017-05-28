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10:43  28 мая 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Бастрыкин отправил в ХМАО следователей из Москвы из-за скандала с адвокатом

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкин поручил организовать проверку после публикации "URA.RU"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в центральном аппарате провести проверку информации, опубликованной «URA.RU» о возможном незаконном уголовном преследовании адвоката из Сургута Дмитрия Порчуляна. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко.

В рамках поручения Бастрыкина следователи из Москвы проверят доводы коллег Порчуляна, а также законность решений, принятых по уголовному делу в отношении адвоката.

Новость по теме
В Югре арестован адвокат, написавший жалобу Бастрыкину. Юрист занимался делом женщины, погибшей при ДТП с машиной следователя

Как ранее сообщало «URA.RU», Дмитрий Порчулян выступал в качестве защитника родственников женщины, которую сбил насмерть и. о. руководителя сургутского межрайонного следственного отдела Алексей Марочкин. По версии юристов, следователь совершил ДТП, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат писал жалобу в прокуратуру, а также обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину. По версии коллег Порчуляна, именно после этого в отношении адвоката могло быть сфальсифицировано уголовное дело о покушении на дачу взятки. Когда оно развалилось, Порчуляна обвинили в мошенничестве.

«Абсурд полнейший. Сейчас он под домашним арестом. Мы считаем, что все эти дела появились после того, как он написал на имя Бастрыкина заявление, где рассказывал о коррупционных схемах в местном СКР, а также конфликте с ГИБДД Сургута. Это произошло после того, как Марочкин сбил как раз эту женщину», — ранее рассказывал «URA.RU» председатель президиума сургутской коллегии адвокатов Амил Аббасов.

В югорском СКР эту ситуацию пока никак не прокомментировали. По официальной версии следствия, погибшая шла вдоль дороги вне пешеходного перехода и оказалась сама виновата в произошедшей трагедии, а Марочкин сел за руль сильно уставшим.

Антон Степыгин
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