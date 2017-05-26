13:30 26 мая 2017 0

Адвокат из ХМАО, обратившийся к главе СКР Александру Бастрыкину, стал фигурантом уголовного дела Фото: Wikimedia

Сургутская коллегия адвокатов считает, что следователи незаконно преследуют их коллегу, Дмитрий Порчуляна, который в данный момент находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Порчулян ранее выступал в качестве защитника родственников погибшей женщины, которую сбил и. о. руководителя сургутского межрайонного следственного отдела Алексей Марочкин. По версии юристов, следователь совершил ДТП, якобы находившись в состоянии алкогольного опьянения. Коллегия обратилась в прокуратуру с просьбой обратить внимание на ситуацию. Копия документа имеется в распоряжении «URA.RU».

Со слов представителей коллегии, история началась с ДТП в Сургуте, когда Алексей Марочкин сбил женщину, переходящую дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась, а родственники умершей обратились за юридической помощью.

«Дмитрий Порчулян в рамках этого дела по ДТП консультировал представителей погибшей женщины. Спустя два месяца после того, как он взялся за это, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в пособничестве при покушении на дачу взятки. Когда дело развалилось, завели новое — уже по статье „мошенничество“. Очевидно, что никакого мошенничества там нет. К нему пришли люди, он проконсультировал их, назвал стоимость своих услуг, а они написали на него заявление — якобы вымогает взятку. Абсурд полнейший. Сейчас он под домашним арестом. Мы считаем, что все эти дела появились после того, как он написал на имя Бастрыкина заявление, где рассказывал о коррупционных схемах в местном СКР, а также конфликте с ГИБДД Сургута. Это произошло после того, как Марочкин сбил как раз эту женщину», — комментирует председатель президиума коллегии Амил Аббасов.

«URA.RU» направило официальный запрос в адрес СКР по Югре с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как уже сообщало агентство, вечером 11 ноября 2017 года в Сургуте Алексей Марочкин на своем автомобиле Mercedes возле торгового центра «Аура» совершил наезд на женщину, переходящую дорогу. По словам очевидцев, сотрудник СК мог находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этого факта получено не было. По официальной версии следствия, погибшая шла вдоль дороги вне пешеходного перехода, в направлении, попутном проезжавшему транспорту, а Марочкин сел за руль сильно уставшим.