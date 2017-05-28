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Главные новости Свердловской области
09:44  28 мая 2017 0

Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек и скрылся

Авария грузовик. Нижневартовск., авария, кровь на асфальте
Сбив детей, водитель не остановилсяФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек и скрылся. Сотрудникам ГИБДД удалось оперативно задержать преступника по горячим следам.

ДТП с трагическим финалом произошло возле города Заречного накануне субботним вечером, 27 мая. Водитель автомобиля «Хонда» наехал на двух девочек-подростков, которые шли по обочине в попутном направлении.

«В результате ДТП пешеходы — две девочки 15 и 14 лет — от полученных травм скончались на месте происшествия, — сообщили „URA.RU“ в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. — Водитель, допустивший наезд, с места ДТП скрылся. Оперативно был задержан сотрудниками ГИБДД, но уже на территории города Березовского».

В момент задержания у мужчины были выявлены очевидные признаки алкогольного опьянения. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все детали трагедии, а также то, почему подруги в поздний час оказались вдвоем на проезжей части.

Сергей Снегирев
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