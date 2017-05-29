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29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
02:10  29 мая 2017 0

В День погранвойск Иосиф Кобзон дал очередной концерт в Луганске

Иосиф Кобзон. Концерт на Донбассе
После концерта местные пограничники вручили певцу знак "За особые заслуги"Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Депутат Госдумы РФ и народный артист СССР Иосиф Кобзон в День пограничника дал концерт в самопровозглашенной Луганской народной республике. Это уже не первое его выступление в ДНР и ЛНР. По словам самого певца, долг и Родина для него «важнее, чем меркантильные соображения».

По информации «Федерального агентства новостей», Иосиф Кобзон, комментируя концерт журналистам, подверг критике тех своих коллег, кто отказывается давать концерты в народных республиках, опасаясь санкций.

«Я удивлен моим коллегам, которые, испугавшись санкций, не хотят приезжать сюда, — заявил артист и политик. — Им Майами ближе, чем Донбасс. Я же считаю, что долг, особенно если это моя родина, я родился на этой земле, быть с теми людьми, которые находятся в сложных, экстремальных ситуациях».

По окончании концерта официальные представители ЛНР вручили Иосифу Кобзону ведомственный знак «За особые заслуги» пограничной охраны республики, сообщает «RT на русском».

Евгений Александров
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