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29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
04:26  29 мая 2017 0

Украина создаст на границе с Россией «непреодолимую крепость»

Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, военная техника, солдаты, украинская армия
Александр Турчинов выразил надежду, что украинские пограничники достойно выполнят поставленные задачиФото: Карина Ванеш © URA.RU

По заявлению секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова, на восточных рубежах страны должна быть создана непреодолимая крепость. Об этом секретарь СНБО заявил в минувшее воскресенье, 28 мая, в поздравлении, адресованном украинским пограничникам в их профессиональный праздник.

«Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам — удобной и надежной, а на Востоке — создать непреодолимую крепость, приводит „RT на русском“ текст поздравления Александра Турчинова. — Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!»

Ранее секретарь СНБО Украины заявлял, будто Россия готовится к полномасштабной войне, а также поддержал приостановление железнодорожного сообщения между странами.

Евгений Александров
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