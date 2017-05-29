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29 мая 2017
28 мая 2017
11:05  29 мая 2017 3

Власти Крыма обещают туристам 500 оборудованных пляжей к будущему лету

Крым., отдых, крым, отпуск, черное море, юбк
В Крыму надеются, что высокие цены в Турции отпугнут туристовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

К лету 2018 года в Крыму будут работать 500 оборудованных пляжей. Это на треть больше, чем в сезоне 2016 года.

Крымские власти уже заявили, что главным будет вопрос качества содержания и чистоты пляжей, поскольку он напрямую связан с объемом туристического потока, сообщает «Российская газета».

По словам министра спорта и туризма Республики Сергея Стрельбицкого, власти полуострова надеются привлечь в наступающем сезоне гораздо больше туристов. Пока бронирование путевок идет не очень высокими темпами. Однако есть надежда на улучшение ситуации: так, «всероссийская здравница» Турция озвучила цены на предстоящий сезон, и они гораздо выше, чем в Крыму, сообщает телеканал 360 со ссылкой на чиновника.

Планируется, что в 2017 году в Крым приедут около шести миллионов туристов. В минувшем году этот показатель равнялся 5,6 миллиона человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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