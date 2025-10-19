В Госдуму внесут проект об оплачиваемом отпуске для отцов

Государство собирается поддержать отцов в России Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Государственной думы внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает введение дополнительного оплачиваемого отпуска до семи дней для отцов в связи с рождением ребенка. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст документа, находящийся в его распоряжении. Авторами инициативы стали глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также депутаты Елена Драпеко (СРЗП) и Алексей Журавлев (партия «Родина»).

Необходимость появления такой меры объясняется отсутствием в действующем трудовом законодательстве России отдельной гарантии оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных. «Предлагаемый законопроект восполняет данный пробел, устанавливая право работников — отцов новорожденных детей на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — говорится в пояснительной записке к проекту, слова приводит РИА Новости.

В настоящее время, как уточняется в материалах, статья 128 Трудового кодекса РФ позволяет работнику взять отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам (в том числе при рождении ребенка) на срок не более пяти дней. Также возможно использование ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика в период отпуска по беременности и родам супруги. Однако оба варианта либо не оплачиваются, либо имеют ограничения по времени и условиям предоставления. Новый законопроект предусматривает возможность воспользоваться дополнительным отпуском в течение года с момента рождения ребенка, при этом неиспользованные дни денежной компенсации не подлежат.

Продолжение после рекламы